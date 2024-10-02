■これまでのあらすじ主人公・ライコミは夫の転勤で義実家で同居を始めますが、義母は孫を過剰に可愛がり、義父は威圧的で、子どもの教育に悪影響ではないかと懸念します。夫は悩みを聞いてくれず、夜泣きする娘を連れて散歩していたところ、隣人のミドリと出会い、一気に悩みを打ち明けられるほどの関係に。翌朝、義母が唐突に働きに出ると言い出し、家事をすべてライコミに押し付けます。義実家の家事ルールは義父の細かいこだわ