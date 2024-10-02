「巨人４−２ＤｅＮＡ」（２日、東京ドーム）西本欣司審判員（５７）が球審を務め、３５年間の審判生活に幕を閉じた。試合を終えると、巨人・阿部監督が花束を手に西本審判員の元へ。がっちりと握手も交わし、記念撮影も行った。巨人、ＤｅＮＡ両軍の選手も整列して拍手を送ると、ファンから大歓声とともに、審判には異例とも言える「西本コール」もわき起こった。西本審判員は武相−愛知学院大を経て、プロ野球界へ。今