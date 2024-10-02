©ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。 今週は、すゑひろがりずをゲストに迎え、関西DIY芸人の爆ノ介が芸人仲間のDIY依頼に応える「真剣DIY」シリーズと、インディアンス・田渕が金属バット・友保の“素”に迫る「劇場合間メシ」をお届けする。 ©ABCテレビ 芸人が劇場出番の合間に芸人を食事に誘う「劇場合間メシ」。今回は