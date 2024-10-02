富士山の吉田ルートで今夏導入された登山規制をめぐり、山梨県の長崎幸太郎知事は2日、来夏から5合目に設置したゲートの閉鎖時間の前倒しを検討していることを明らかにした。1人2千円の通行料と任意の協力金1千円の統合を検討していることも明らかになった。今季最終日に吉田ルート5合目のゲートを通過する登山者ら=2024年9月10日、富士山、池田拓哉撮影この日の県議会の代表質問で答弁した。県は今夏、夜通しで一気に頂上を