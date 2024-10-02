ロックバンド、SOPHIAが2日、公式YouTubeで生配信を行い、新ミニアルバム「BOYS and」（10月23日発売）の収録曲やジャケット写真が公開された。今年結成30周年を迎えており、この日がメジャーデビュー記念日。25年のデビュー30周年に向けてのキックオフともなった生配信では、アコースティックセットでの生演奏をはじめ、今月末から行われる3本の30周年記念公演や、デビュー30周年への思いとともに、ミニアルバムの詳細とジャケッ