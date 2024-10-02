ヴィッセル神戸は10月２日、アジア・チャンピオンズリーグエリート・リーグステージの第２節で、中国の山東泰山と神戸市御崎公園球技場で対戦した。９月17日に行なわれた初戦のブリーラム・ユナイテッド（タイ）戦は、０−０でドロー。大会初白星を狙う神戸は、立ち上がりから主導権を握ると、14分に幸先よく先制する。敵陣中央の右サイド寄りで獲得したFKから、キッカーの扇原貴宏が浮き球のボールをゴール前に供給。これに