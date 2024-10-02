横浜F・マリノスは10月２日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第２節で韓国の蔚山HDとホームで対戦した。横浜は開始４分に先制。敵陣ボックス内でエウベルの折り返しに反応した渡辺皓太が左足で正確なシュートを流し込んだ。17分にはヤン・マテウスが相手GKをうまくかわしてネットを揺らしたが、直前のプレーで自身のハンドが確認され、得点は認められなかった。リスクマネジメントを怠らず追加点を