2年前、元気な笑顔を見せる菅義偉氏自民党の石破茂新総裁は、9月30日、臨時総務会を開き、新執行部を発足させた。副総裁には菅義偉氏が就任したが、共同会見に出席した菅氏に “ある異変” が……。菅氏の様子を見ていた政治担当記者が、そのときの様子をこう語る。「菅さんは、ゆっくりとした歩調で答弁台に向かうと、一言一言、声を絞りだすように発言しました。『石破総裁からは、全体をとりまとめる、そうしたことを努めて