台湾メディアのeNewsは9月30日、日本の人気YouTuberが台北旅行を紹介する動画を投稿したと伝えた。記事は冒頭、台湾の交通部観光署の統計で2023年に台湾を訪れた日本人観光客は93万人近くに上り、台湾を訪れる外国人観光客の中では2番目に多かったと説明。さらに多くの日本人観光客を誘致するため、台北市政府観光伝播局は今年8月、日本の有名な交通系YouTuber「スーツ（中国語では“西装男子”）」さんを台北に2泊3日で招待したと