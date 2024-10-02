DeNA戦に先発した巨人・山崎伊＝東京ドーム巨人の山崎伊織が6回1/3を5安打2失点にまとめ、昨年に続いて2桁勝利に達した。三回に佐々木の適時打とオコエの2点本塁打で3点先制し、1点返された直後の六回に門脇の適時打で加点。DeNAは石田裕太郎が10安打を浴びて3敗目。