2日、門別競馬場で行われた第24回サンライズC(2歳・重賞・ダ1800m・1着賞金1000万円)は、2番手から4角で先頭に立った落合玄太騎手騎乗の1番人気リコースパロー(牡2、北海道・川島洋人厩舎)が、それを追って脚を伸ばした2番人気ソルジャーフィルド(牡2、北海道・川島洋人厩舎)に1.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分56秒4(良)。 さらに1.1/2馬身差の3着に3番人気エイシンキャプテン(牡2、北海道・田