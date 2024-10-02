サッカー日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）、鈴鹿のＦＷ三浦知良（５７）が２日、三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場で行われた沖縄戦に後半１５分から出場した。７試合連続出場もシュートはなかった。鈴鹿は０―３で敗れた。