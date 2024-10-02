猫の『幸福度』がわかる7つのチェックポイント 1.気づいたらそばにいる 「気づいたらそばにいる」という行動は、猫が飼い主に対して信頼と安心感を抱いている証拠です。 猫は基本的に単独行動を好む動物ですが、自分がリラックスできる場所や相手には自然と寄り添います。 飼い主が家の中で移動しても猫が常にそばにいる場合、それは猫が「ここが安全だ」と感じ、飼い主と一緒にいることで安心しているからです。 また