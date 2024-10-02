元ＳＫＥ４８の北野瑠華がこのほど、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。初写真集「触れて、みる?」（白夜書房）の重版決定を報告。「嬉しいです幸せです」と喜びを伝えた。 【写真】衝撃を与えた北野瑠華の一糸まとわぬ船上カット 船上での一糸まとわぬ大胆カットが話題となった写真集。北野は「なんと【 重版決定 】しました 18禁扱いされたり知らない間にバズったりと 予想外の展開が続きましたがこうして 沢山の方に