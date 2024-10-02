ラッパー・AKLOが、きょう2日にリリースした新曲「221 feat. ZORN」のミュージックビデオ（MV）を公開した。【動画】ファン350人参加！公開されたAKLO「221 feat. ZORN」MVMVを手掛けたのは映像作家のMESS。ファン350人がエキストラとして参加した撮影風景がSNS上で話題を呼んでいた中、遂に公開となった。同楽曲は、「AtoZ」と銘打ってツーマン・ツアー、コラボレーション楽曲を発表してきたAKLO×ZORNによる久々のジョイン