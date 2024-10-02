「ヤクルト５−３広島」（２日、神宮球場）広島が４連敗で新井政権２年目にして初のＢクラスが確定した。９月突入時に首位に立っていたチームがＢクラスになるのはプロ野球史上初。歴史的な大失速に歯止めのかかることはなかった。新井監督の一問一答は以下。−床田投手は立ち上がりが「去年もそうだったけど、暑くなってから真っすぐがいかなくなって、かわし始めて捕まえられるという感じだと思うよね、見ていて。本人も分