石破内閣の閣僚は就任から一夜明けた２日、前任からの引き継ぎ式や職員への訓示などを行い、各省庁が抱える課題の解決や政策の推進に向けたスタートを切った。電力需要増への対応や脱炭素化など重要政策を担う経済産業省では、斎藤健・前経産相が引き継ぎ式で武藤経産相に「１トンくらいあります」との言葉を添えて資料を手渡した。武藤氏は「しっかり結果を出していかなければならない」と表情を引き締めた。石破首相の側近