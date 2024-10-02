きのう曳山まつりが行われた射水市の新湊地域は、能登半島地震で液状化などの被害を受けました。曳山に携わる人の中には、地震で自宅が全壊した人もいますが、まつりが地域の人たちの絆を新たにしています。「イヤサー イヤサー」港町・新湊の心意気を示す新湊曳山まつり。370年余りの伝統を誇ります。きのうは13基の曳山が市街地を巡りました。地元の人「太鼓の音を聞いたら家でじっとしていられない」地元の人「いつ