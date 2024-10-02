埼玉や東京で相次いでいる緊縛強盗事件。専門家によると、犯行の手口から素人のような粗さや凶暴さが見えてくるといいます。【写真を見る】「SNSで応募、いつの間にか強盗に…」埼玉・東京で相次ぐ連続強盗“トクリュウ”の犯行か、狙われる家は？対策は？【Nスタ解説】元刑事「捕まるリスクを考えていない素人の手口」齋藤慎太郎キャスター：東京・埼玉で起きた連続強盗事件は、非常に近いエリアで3件発生しています。9月28日午前