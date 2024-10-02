きょう、天皇皇后両陛下は「国際青年交流会議」に出席し、青年らが気候変動をテーマに議論する様子を見学されました。きょう午後、両陛下が出席された「国際青年交流会議」には、日本やスペイン、ジャマイカなど5か国の青年らが参加しました。青年らは「気候変動」をテーマに英語で議論していて、両陛下は外国の温暖化対策に関心を持つことや国際協調の必要性を指摘する意見があがる様子に熱心に耳を傾けられていました。終了後、