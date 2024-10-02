◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（２日・東京ドーム）巨人の先発・山崎伊織投手が６回１／３を投げ２失点で１０勝目を挙げた。昨年の１０勝に続く２年連続での２ケタ勝利となった。球団では菅野智之投手が１５勝、戸郷翔征投手が１２勝を挙げ、この日の最終戦で山崎伊が２ケタ勝利に到達した。巨人でシーズン３人以上の２ケタ勝利は１７年の菅野（１７勝）、マイコラス（１４勝）、田口（１３勝）の３人以来７年ぶり。