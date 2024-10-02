これは、ねこじまいもみ(@neko_jima_imomi)さんの娘・わっちちゃんが5歳のころのお話です。わっちちゃんは毎晩せき込んで泣き、親子で眠れない日々が続いていました。原因を見つけようと何度も病院へ通い、咳き込んでいる動画を見てもらったことで「チック症」という診断を受けることに。思いもしなかった医師の言葉に驚くねこじまさんは対処法を聞くのですが…。『それがチックとわかるまで』どうぞご覧ください。 Ⓒn