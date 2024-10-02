10月3日（木）に大井競馬場で行われる、東京盃（Jpn2・3歳上・ダ1200m）の枠順は下記の通り。3日間連続交流重賞の3日目。JRAからは5頭でエートラックス、ヘリオス、シャマルなど有力馬が参戦。地方からはイグナイターが3ヶ月ぶりの休養明け。注目の発走は3日（木）20時10分。【兵庫チャンピオンシップ】逃げ切ったエートラックスJRAからは5頭1-1エンテレケイア牡6・56.0・吉原寛人小久保智・浦和2-2ボイラーハウス牡6・56.0・吉