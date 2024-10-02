株式会社Cygamesは、世界的な競馬の祭典「Breeders’ Cup World Championships」を運営するブリーダーズカップ協会とのパートナーシップ契約を締結した。このパートナーシップに伴い、2024年11月2日（現地時間）のブリーダーズカップにて、「Cygames Breeders’ Cup Sprint」という冠レースが開催されることが決定した。ブリーダーズカップは、世界中で開催される「ブリーダーズカップチャレンジ競走」の勝者や世界中の強豪サ