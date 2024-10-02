山陽オートのナイター開催「ＢＡＣＫＹＡＲＤＣＵＰＳｅａｓｏｎ２」が３日、開幕する。角南一如（４６＝山陽）は前節の当地ミッドナイトで今年初、通算１２回目の優勝を飾った。「なんか１０年以上ぶりだったみたいですね」。Ｖは２０１４年２月２８日の船橋以来と実に１０年７か月ぶりだった。以前、イベントで名前を覚えてもらえうために「ヒモの選手です」と自己紹介した。「ホントにそうなってしまった。今後も変わら