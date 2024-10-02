新型「パックマン」の特徴とは！2024年10月1日、極東開発は新たなゴミ収集車として、フルモデルチェンジした新型「パックマン」を発表。10月7日から発売します。新型「パックマン」の特徴とは！パックマンは、積載物排出時の車両安定性が高い「排出板押出式」の排出方式を採用し、また汚水の飛散が少なく積込時間が短い「回転板式」の積込方式としたゴミ収集車。【画像】「え…！」これがゴミ収集車の中身です！ 意外な構造を