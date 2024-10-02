ヤクルトが６連勝。一回にオスナの二塁打で先制し、二回には長岡の適時二塁打とサンタナの３ランで加点した。高橋が６回１安打無失点で８勝目。継投で逃げ切った。広島は４位が確定。床田が２回５失点で９敗目を喫した。