防衛省は２日、沖縄南方の太平洋で活動していた中国軍の空母「遼寧」艦載機の発着艦が約６３０回に上ったと発表した。日本周辺での活動を終えたとみられ、遼寧を含む艦隊はフィリピン東方の海域を南に進んだという。同省によると、遼寧は９月１８日に沖縄県・西表島と与那国島の間の接続水域を初通過した後、太平洋上を移動しながら同月２０日〜今月１日まで１２日連続で艦載ヘリと戦闘機の発着艦を実施。累計回数は計約６３０