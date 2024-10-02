田舎の八百屋に嫁ぎ、これまで夫と義母の言いなりだったユメさん。TV取材で知り合った新人ADコースケの後押しもあり、元々得意だった絵を生かして、似顔絵を描きはじめます。あっという間に地元で大人気となりますが、無理がたたったユメさんは風邪でダウン。そんなとき、コースケはツーリングに行った先で、旅館へ入るユメさんの夫ダイとフク美の姿を目撃し…。イルカさんの描く『私、逃げました』第132話ごら