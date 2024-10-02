多忙な保育士の業務を効率化しようと、入善町は今月から町内6つの保育所で情報通信技術を活用したシステムの運用を始めました。スマートフォンのアプリを通し欠席の連絡や子どもの送り迎え時刻の記録などができるようになり、保護者側の利便性向上も期待されています。134人の園児を預かる入善町のにゅうぜん保育所です。 けさは、子どもを連れたきた保護者がスマートフォンのアプリ画面に表示した二次元コード