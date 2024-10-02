射水市の中学校に、きょうパリオリンピックに出場したあの地元選手が訪れ、生徒たちと交流しました。生徒たちの割れんばかりの大きな拍手に出迎えられたのは、東京オリンピックの銅メダリストで、この夏のパリ大会にも出場した富山市出身の中山楓奈選手です。パリオリンピック以降、すでに3つの世界大会に出場するなど相変わらず大忙しの日々を送る中山選手。きょうは、射水市の商工業団体の招待を受けて、新湊南部中学校を訪れ、