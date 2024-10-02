リクルートの外食市場に関する調査・研究機関「ホットペッパーグルメ外食総研」は、2024年8月9〜12日の期間、関東4都県2858人を対象に、飲みたい街、飲んでいる街の調査を実施。初めて会う異性と飲みたい街ランキングの結果を紹介します。 【20位までの全ランキング結果を見る】2位：恵比寿2位にランクインしたのは、恵比寿です。アクセス良好で、多彩な飲みスポットが点在しており、ハイレベルな新店も続々登場。 若者でにぎわう