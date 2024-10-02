東京、埼玉など4カ所で相次いで起きている強盗事件。比較的狭いエリアで起きている4つの事件は、同じ犯罪グループによって行われたのではないかと推測されている。けが人が出ているほか、犯人は逃走中と心配な状況の中、住民がどのように対策しているのか、東京・練馬区の現場で「イット！」の青井実キャスターが聞いた。所沢市の事件で男3人を逮捕国分寺市の事件への関与ほのめかす青井実キャスター：練馬区の事件現場周辺には