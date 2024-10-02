俳優の黒木メイサさんは10月1日、自身のInstagramを更新。美脚全開の超ミニ丈のコーディネートを披露しました。【実際の投稿：黒木メイサ、超ミニ丈ファッション披露！】「ほんと美脚すぎる」黒木さんは「グッチ日本上陸60周年を記念した展覧会『GUCCI COSMOS』にお邪魔してきました」とつづり、9枚の写真を載せています。グッチの展覧会「GUCCI COSMOS」を訪れた際の様子を披露。ブルーのオーバーサイズジャケットをミニワンピー