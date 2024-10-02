○ ヤクルト 5 − 3 広島 ●＜23回戦・神宮＞広島は9月以降5度目の4連敗。新井政権初のBクラスが確定し、2年連続のCS進出を逃した。先発の床田は初回、二死一、二塁のピンチを背負うと、5番・オスナに左中間突破の適時二塁打を浴び先制点を献上。2回は二死から相手先発の9番・高橋に中前打を許すと、引退試合の1番・青木にも左前打を許し一、二塁のピンチを招いた。踏ん張りたい場面だったが、2番・長岡に右翼線への適時二塁打