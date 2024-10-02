ヤクルトの青木が誇る巧打は、最後まで健在だった。神宮球場での引退試合。１番中堅で出場し、二回に床田の外角高め速球を左前へ流し打つクリーンヒットを放つと、現役最終打席となった六回には九里から右翼線二塁打。日米通算安打を２７３０本まで積み上げた。ヤクルトは全員が青木の背番号「２３」を付けた。青木が打席に入れば、観客は入場時に配布された緑色のボードを掲げ、スタンド全体が鮮やかに染まる。その中で真剣勝