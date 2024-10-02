【エルサレム共同】イスラエルのカッツ外相は2日、X（旧ツイッター）で、国連のグテレス事務総長を「ペルソナ・ノン・グラータ（好ましからざる人物）」として、入国禁止にすると表明した。カッツ氏は「イランの攻撃を明確に非難できない人物はイスラエルに来るに値しない」などと主張した。イランは1日、イスラエルに弾道ミサイルを発射した。