ピン芸人のみなみかわ（４２）とお見送り芸人しんいち（３９）が２日、都内で行われたＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏ独占番組「ＫＩＬＬＡＨＫＵＴＳ」特別試写会に登壇し、トークセッションを行った。ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」などの演出を手がける藤井健太郎氏が、地上波ではコンプラＮＧにより、放送できない企画に挑むオリジナル番組。この日公開されたのは、スタンガンを使用したチャンバラ。同番組に出演した２人は「