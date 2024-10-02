いま急増しているマイコプラズマ肺炎は、風邪の症状とよく似ているということですが、どうやって見分ければいいのでしょうか。今年のマイコプラズマ肺炎の感染者数は、全国的に見ても去年の37倍と大流行しています。いとう王子神谷内科外科クリニックの伊藤博道院長に話を聞きます。【画像】マイコプラズマ肺炎にかからないために大事なこと医師が解説■風邪とマイコプラズマ肺炎の見分け方―風邪とマイコプラズマ肺炎の症状は