大阪維新の会の森和臣選対本部長と岡崎太大阪維新の会政調会長が２日、同党党本部で会見し、大阪府議補選（守口市）と堺市議補選（東区）の公認候補予定者を発表した。大阪府議の西田薫氏が衆院大阪６区、堺市議の黒田征樹氏が衆院大阪１６区から立候補するために辞職し、その後任として坂元正幸氏が守口市補選、松木僚氏が堺市議補選に立候補すると発表した。８月の箕面市長選では維新所属の現職が敗北するなど、府内の首長