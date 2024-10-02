米３０年固定金利は６．１４％とわずかに上昇、住宅ローン申請指数は小幅低下＝ロンドン為替 前週分の米３０年固定金利は６．１４％と前回の６．１３％からわずかに上昇した。前々回の６．１５％からは大きな変化はみられていない。住宅ローン申請指数は－１．３％とここ２週続いた大幅上昇は一服した。 USD/JPY144.80EUR/USD1.1068EUR/JPY160.27