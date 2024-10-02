早くも、正月に向けた商戦が始まります。長野市の百貨店では、３日から「おせち料理」の予約が始まるのを前に報道陣向けの内覧会が開かれました。今年は「食べて応援」です！大きなロブスターに、ローストビーフ。信州みそと北陸産のブリが入ったお雑煮。今年も豪華絢爛なおせち料理が並びました。２日、報道陣に公開されたのは、長野市の「ながの東急百貨店」のおせちです。テーマは「応援」。元日の能登