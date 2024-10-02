プロレスラーの鈴木みのる（56）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、“親友”である高山善廣（58）と会ったことを報告した。鈴木は「昨晩、高山とTAKAYAMANIAメンバーでEMPIRE大成功ということで打上げでした」と報告。「TAKAYAMANIA ENPIRE」とは、2017年5月4日、試合中のアクシデントで負傷し、入院先で頸髄（けいずい）損傷および変形性頸椎症でリハビリ中の支援イベントのことで、9月3日に開催。高山もコールに導か