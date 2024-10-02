◇セ・リーグヤクルト5ー3広島（2024年10月2日神宮）ヤクルトが広島を5−3で下し、今季初の6連勝。今季限りで現役を引退する青木宣親外野手（42）の引退試合を白星で飾った。初回2死一、二塁、オスナの左中間を破る適時二塁打で先制。2回2死一塁、青木が左前打でつないで2死一、二塁とすると、長岡の右翼線への適時二塁打で追加点を挙げた。2死二、三塁からはオスナの17号3ラン。三走・青木はゆっくりと生還した。青木