©ABCテレビ 余命1ヵ月ほどしかない80歳の母親の笑顔が、もう一度見たい。彼女に、大好きなパチンコを打たせてあげたい……。51歳の娘のこの切なる願いが、バラエティ番組『探偵！ナイトスクープ』の協力で叶った。同番組、娘ら家族、パチンコホールが起こした“90分間の奇跡”に目頭が熱くなる。 【動画】「伝説に残る感動回なのでは……」と視聴者が号泣。余命1ヵ月の母の夢が叶った“人生最期のパチンコ”シ&