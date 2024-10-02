元陸上自衛隊の男が14歳娘に20回性暴行、懲役6年判決に怒り殺到「鬼畜」Smart FLASH

元陸上自衛隊の男が14歳娘に20回性暴行、懲役6年判決に怒り殺到「鬼畜」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 元陸上自衛隊の男に懲役6年の判決が下された裁判をFLASHが取り上げた
  • 14歳娘に20回ほど性的暴行を加えたといい、Xを中心に判決へ批判が殺到
  • 「反省してる訳ない」「6年しか安心できないなんて鬼畜か」などの声が出た
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