ザ・おめでたズが、11月6日に発売する結成10周年を記念したニューアルバム『COLLECT10N』の収録曲詳細とジャケットを発表した。収録曲は、ザ・おめでたズの結成10周年記念日（11月8日）をテーマに制作したリードソング「SOMETHINGOOD」のほか、各メンバーのソロ曲となる「駄々」（シタバ）「ポスト feat. Koichiro Toyoda」（ヒヒ）「Home Video feat. Sagiri Sól」（TOMORO）「ロープウエイ(YAZZY BEATS)」（やじまたくま）