今年5月22日に1stフル・アルバム『ソフビ』をリリースし、6月28日から同作を携えた全国ツアー＜Soft Vinyl Human Tour＞へと旅立ったBye-Bye-Handの方程式。同ツアーは6月から8月にかけて2バンドをゲストに迎えて各地をまわった後、9月から“FINAL SERIES”と銘打って2マン形態の東名阪ツアーを行うというスケジュールで、Bye-Bye-Handの方程式史上最大（全16公演）のロング・ツアーとなった。ライブの本数が多いことと多くのバン