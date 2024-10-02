タレントの北斗晶（57）が愛する家族との突然の別れを明かした。【映像】北斗晶の4匹の愛犬たち（複数カット）Instagramで4匹の愛犬との日常をたびたび紹介していた北斗。夫の佐々木健介とともに誕生日を祝福する様子や、菜の花畑を散歩する姿などを投稿していた。しかし、10月2日「 9月30日 19:00 愛犬・花が天国へ旅立ちました。元気で食いしん坊で、7月30日に10歳になりましたが、まだまだ、共に