元プロレスラーの前田日明さんが2024年10月1日にYouTubeチャンネルを更新し、石川県の災害復興をめぐり、プロレスラーとしての後輩でもある馳浩知事を批判した。「馳は何やってんの、馳は」「何やってるか動向がわからない」前田さんは、24年1月に能登半島地震、9月に大雨災害に見舞われた石川県能登地域の復興が遅れていることについて触れ、「馳は何やってんの、馳は」「何やってるか動向がわからない」などと馳知事に憤りをみせ